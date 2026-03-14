SURFACEと中島卓偉による対バンライブが7月5日、東京・Veats SHIBUYAにて開催されることが発表となった。1990年代後半から現在に到るまで、それぞれのスタイルでロックシーンを走り続けてきた両者だが、同じステージに立つのは意外にも今回が初となる。

ポップセンスと独特の言葉選びで名曲の数々を生み出してきたSURFACE。力強いボーカルとエネルギッシュなライブパフォーマンスでアーティストからの支持も集めてきた中島卓偉。音楽性は異なるが、ライブで真価を発揮する百戦錬磨なアーティスト同士の初共演は、かつてない化学反応を生み出すに違いない。

SURFACEと中島卓偉のライブとトークが二部制で繰り広げられる＜さぁ！大器晩成！＞のチケットオフィシャル1次先行受付は本日3月14日21:00より。

■＜SURFACE×中島卓偉「さぁ！大器晩成！」＞

7月5日(日) 東京・Veats SHIBUYA

・LIVE：open15:00 / start15:30

・TALK：open18:30 / start19:00

出演：SURFACE / 中島卓偉

▼チケット

・LIVE 7,500円＋D

・TALK 3,500円＋D

【オフィシャル1次先行受付】

受付期間：3月14日21:00〜3月22日23:59

受付URL：https://l-tike.com/surface-takui/