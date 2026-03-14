SURFACE×中島卓偉、初顔合わせ対バン＜さぁ！大器晩成！＞を7月開催
SURFACEと中島卓偉による対バンライブが7月5日、東京・Veats SHIBUYAにて開催されることが発表となった。1990年代後半から現在に到るまで、それぞれのスタイルでロックシーンを走り続けてきた両者だが、同じステージに立つのは意外にも今回が初となる。
ポップセンスと独特の言葉選びで名曲の数々を生み出してきたSURFACE。力強いボーカルとエネルギッシュなライブパフォーマンスでアーティストからの支持も集めてきた中島卓偉。音楽性は異なるが、ライブで真価を発揮する百戦錬磨なアーティスト同士の初共演は、かつてない化学反応を生み出すに違いない。
SURFACEと中島卓偉のライブとトークが二部制で繰り広げられる＜さぁ！大器晩成！＞のチケットオフィシャル1次先行受付は本日3月14日21:00より。
■＜SURFACE×中島卓偉「さぁ！大器晩成！」＞
7月5日(日) 東京・Veats SHIBUYA
・LIVE：open15:00 / start15:30
・TALK：open18:30 / start19:00
出演：SURFACE / 中島卓偉
▼チケット
・LIVE 7,500円＋D
・TALK 3,500円＋D
【オフィシャル1次先行受付】
受付期間：3月14日21:00〜3月22日23:59
受付URL：https://l-tike.com/surface-takui/
関連リンク
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