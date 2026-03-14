こう切れば、キレイ見え！【40・50代】短くても、女性っぽい♡「大人のショートボブ」

短めのレングスでも、カットの工夫次第で品のある女性らしさを表現できます。トップの丸みとタイトな襟足を組み合わせることで、重たくなりがちなボブにスッキリとしたメリハリをプラス。今回は「PARC by Unami 美容師」@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、大人世代の日常になじみやすい、洗練されたショートボブをご紹介します。

透明感が映えるグレージュのショートボブ

透明感たっぷりのグレージュカラーが、柔らかな質感を際立たせるショートボブです。ベースラインをプツッと切り揃えつつ、首元にくびれを作ることで、シャープな印象をプラスしました。根元は毛束をつまむように立ち上げることで、ふんわりとしたエアリーな動きを与えています。

艶やかなブラウンの丸みショートボブ

柔らかく艶やかなブラウンが、上品な大人の雰囲気を引き出しています。レイヤーを入れてボリュームを調整し、ベースを内側へ入れることで絶妙な抜け感を演出。丸みのあるシルエットを保ちながらもコンパクトにまとまっており、日々の手入れのしやすさを重視する人にフィットしそうです。

ふんわりエアリーなショートボブ

柔らかなグレージュカラーが、ボブ特有のふんわりとしたエアリーな質感をより一層引き立たせるショートボブです。ベースをくびれさせてメリハリをつけることで、ショートらしいスッキリ感もプラス。エアリーなシルエットが優しげな印象を与えてくれる、品良く垢抜けたい人にピッタリのデザインです。

前下がりショートボブでカッコ良く決める

ヘルシーなブラウンカラーが目を引く、前下がりのショートボブ。根元を立ち上げてトップをふんわりさせつつ、高めの位置にウエイトを設定して襟足をグッと引き締めています。メリハリのあるフォルムが凛とした佇まいを演出し、カッコいい大人の雰囲気に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里