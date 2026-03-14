◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（アイスタ）清水１―１（ＰＫ４―２）岡山

Ｊ１清水はホームで岡山と対戦し、１―１のまま突入したＰＫ戦を４―２で制して３試合ぶりの勝利を挙げた。この日４９歳の誕生日を迎えた吉田孝行監督は、バースデー勝利を飾った。

今季４度目のＰＫ戦で、初めて勝ち点２を手にした。ただ、内容面では相手ゴールに迫り、９０分間で１０本のシュートを放つなど攻勢を続けただけに、指揮官は「勝ち点３を取らないといけない試合内容だった」と厳しい表情を見せた。前半をスコアレスで折り返すと、後半１３分にＦＷ呉世勲が先制ゴール。しかし追加点を奪えず、同３５分に追いつかれてＰＫ戦にもつれ込んだ。

試合後には選手らから祝福され、ウォーターシャワーの“手荒い祝福”も受けた。自身の似顔絵入りケーキのろうそくを、同じくこの日が誕生日だったＤＦ高木践と並んで吹き消し、「こんな風に祝ってもらうのは初めてなのでうれしいですし、皆さんに感謝したいと思います」と笑顔。

その上で「ＰＫにはなってしまいましたが、勝ててよかった。負けていたら（バースデーイベントは）なかったのかな。あのケーキはどうしていたのかな、なんて考えました」と冗談を交えつつ、「できれば取りたかった勝ち点３は、次への課題にしたい」と次戦１８日のアウェー福岡戦へと気持ちを切り替えた。（伊藤 明日香）