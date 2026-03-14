韓国はドミニカに0-10の大敗、試合後選手たちは…

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10の7回コールドで敗れた。韓国紙は試合後、代表チームの重苦しい空気を伝えている。

韓国の先発はドジャースなどで活躍したリュ・ヒョンジン。初回こそ無失点に抑えたが、2回は1死一塁からカミネロに二塁打を打たれ、一塁走者ゲレーロJr.が一気に生還した。本塁に方向を変えながらヘッドスライディングする激走だった。その後、遊ゴロの間に2点目、さらにタティスJr.にも適時打を浴び、リュ・ヒョンジンは1回2/3を3失点でKOされた。試合序盤で流れを失った。

大目標の1次ラウンド突破を果たし、次の試合で味わった悲劇。試合後の空気を伝えたのは韓国紙「スポーツ朝鮮」だ。「頭が真っ白になる衝撃の完敗…“罪人”のように退場した野球代表チーム→全員が硬い表情。蜃気楼のように消えた準々決勝の奇跡」という見出しの記事を掲載した。

試合後、韓国代表の様子を「誰も笑わなかった。皆が呆然と、とぼとぼとローンデポ・パークを後にした。衝撃的な敗北。準々決勝進出という奇跡の余韻が、蜃気楼のように消え去った」「試合が終わると、代表チームの選手たちは一様にうなだれて通路を通り過ぎた。インタビューに応じた数人の選手たちも、硬い表情を解くことができなかった」と描写している。

先発したリュ・ヒョンジン投手が今回限りでの代表引退を表明するなど、韓国代表にとっては大きな転機となる大会になりそうだ。



（THE ANSWER編集部）