JYOCHOが、4月より放送開始となるTVアニメ『神の庭付き楠木邸』のエンディング主題歌を担当することが明らかになった。

TVアニメ『神の庭付き楠木邸』は、「小説家になろう」「カクヨム」で原作が連載中で、電撃の新文芸（KADOKAWA）より発刊されるシリーズ累計60万部を突破している作品だ。JYOCHOは、古の日本で“音楽”を指す言葉として用いられていた「うたまひ」（読み：うたまい）と題した楽曲でエンディングに華を添える。

(C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会

だいじろー（G）が書き下ろした「うたまひ」は、美しく雄大な音風景の中でテクニカルなフレーズ、プログレッシブな展開を楽しめるJYOCHO流アコースティックバラードだという。本楽曲は、アニメーションの放送に先駆け、4月3日に配信リリースされる。

また、主題歌情報の発表に併せてカメラマン・垂水佳菜が手掛けた新たなアーティスト写真も公開された。力強く根を張る巨木の前で撮影された神秘的なアーティストビジュアルになっている。

なおJYOCHOは、夏に東阪ワンマンツアー＜JYOCHO one man show 2026「忘れたくないこと」＞の開催を控えている。

◾️「うたまひ」

2026年4月3日（金）リリース

※TVアニメ『神の庭付き楠木邸』ED主題歌

◾️タイアップ／TVアニメ『神の庭付き楠木邸』 (C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて

4月4日より毎週土曜 深夜1時30分〜 放送開始！ BS朝日にて

4月5日より毎週日曜 深夜2時〜 放送開始！ ▼配信情報

ABEMA・dアニメストアにて

4月4日より毎週土曜 深夜2時〜 最速配信決定！ 各配信サイトでも

4月9日より毎週木曜 深夜2時〜 順次配信開始！ ▼イントロダクション

田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。

そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、

規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！ 清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、

個性豊かな神々が集まるように！ お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、

はじまりはじまり。 ▼スタッフ

原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）

原作イラスト：ox

監督：関野関重

助監督：山内 遼

シリーズ構成：小林雄次

キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子

美術監督：内藤 健

美術設定：滝口勝久

色彩設計：佐々木 梓

編集：坪根健太郎

撮影監督：富崎杏奈

音響監督：菊田浩巳

録音調整：小原吉男・阿部智佳子

音響効果：佐藤理緒

音響制作：HALF H・P STUDIO

音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴

音楽：R・O・N

音楽制作：日本コロムビア

オープニングテーマ：「驚きの子」入野自由

アニメーション制作：JUVENAGE

製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会 ▼キャスト

楠木 湊：坂田将吾

山神：藤 真秀

セリ：徳留慎乃佑

トリカ：寿 美菜子

ウツギ：小市眞琴

風神：中島ヨシキ

雷神：小林大紀

霊亀：大川透

応龍：遊佐浩二

麒麟：速水奨

鳳凰：高橋広樹

播磨才賀：梅原裕一郎 ▼WEB

公式サイト：https://kusunokitei.com/



◾️＜JYOCHO one man show 2026「忘れたくないこと」＞ 2026年7月18日（土）at 大坂・Live House ANIMA

OPEN 17:00 / START 18:00

2026年8月2日（日）at 東京・Spotify O-WEST

OPEN 17:00 / START 18:00 ▼チケット先行

受付期間：〜 3月15日（日）23:59

https://livepocket.jp/t/jyocho_2026

学割（限定枚数販売）￥2,400 + 1Dr

前売 ￥4,400 + 1Dr