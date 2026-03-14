JYOCHO、TVアニメ『神の庭付き楠木邸』ED主題歌に「うたまひ」起用決定。新アー写公開も
JYOCHOが、4月より放送開始となるTVアニメ『神の庭付き楠木邸』のエンディング主題歌を担当することが明らかになった。
TVアニメ『神の庭付き楠木邸』は、「小説家になろう」「カクヨム」で原作が連載中で、電撃の新文芸（KADOKAWA）より発刊されるシリーズ累計60万部を突破している作品だ。JYOCHOは、古の日本で“音楽”を指す言葉として用いられていた「うたまひ」（読み：うたまい）と題した楽曲でエンディングに華を添える。
だいじろー（G）が書き下ろした「うたまひ」は、美しく雄大な音風景の中でテクニカルなフレーズ、プログレッシブな展開を楽しめるJYOCHO流アコースティックバラードだという。本楽曲は、アニメーションの放送に先駆け、4月3日に配信リリースされる。
また、主題歌情報の発表に併せてカメラマン・垂水佳菜が手掛けた新たなアーティスト写真も公開された。力強く根を張る巨木の前で撮影された神秘的なアーティストビジュアルになっている。
なおJYOCHOは、夏に東阪ワンマンツアー＜JYOCHO one man show 2026「忘れたくないこと」＞の開催を控えている。
◾️「うたまひ」
2026年4月3日（金）リリース
※TVアニメ『神の庭付き楠木邸』ED主題歌
◾️タイアップ／TVアニメ『神の庭付き楠木邸』
▼放送情報
テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて
4月4日より毎週土曜 深夜1時30分〜 放送開始！
BS朝日にて
4月5日より毎週日曜 深夜2時〜 放送開始！
▼配信情報
ABEMA・dアニメストアにて
4月4日より毎週土曜 深夜2時〜 最速配信決定！
各配信サイトでも
4月9日より毎週木曜 深夜2時〜 順次配信開始！
▼イントロダクション
田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。
そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、
規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！
清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、
個性豊かな神々が集まるように！
お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、
はじまりはじまり。
▼スタッフ
原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）
原作イラスト：ox
監督：関野関重
助監督：山内 遼
シリーズ構成：小林雄次
キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子
美術監督：内藤 健
美術設定：滝口勝久
色彩設計：佐々木 梓
編集：坪根健太郎
撮影監督：富崎杏奈
音響監督：菊田浩巳
録音調整：小原吉男・阿部智佳子
音響効果：佐藤理緒
音響制作：HALF H・P STUDIO
音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴
音楽：R・O・N
音楽制作：日本コロムビア
オープニングテーマ：「驚きの子」入野自由
アニメーション制作：JUVENAGE
製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会
▼キャスト
楠木 湊：坂田将吾
山神：藤 真秀
セリ：徳留慎乃佑
トリカ：寿 美菜子
ウツギ：小市眞琴
風神：中島ヨシキ
雷神：小林大紀
霊亀：大川透
応龍：遊佐浩二
麒麟：速水奨
鳳凰：高橋広樹
播磨才賀：梅原裕一郎
▼WEB
公式サイト：https://kusunokitei.com/
◾️＜JYOCHO one man show 2026「忘れたくないこと」＞
2026年7月18日（土）at 大坂・Live House ANIMA
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年8月2日（日）at 東京・Spotify O-WEST
OPEN 17:00 / START 18:00
▼チケット先行
受付期間：〜 3月15日（日）23:59
https://livepocket.jp/t/jyocho_2026
学割（限定枚数販売）￥2,400 + 1Dr
前売 ￥4,400 + 1Dr
関連リンク
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