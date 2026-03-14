７人組音楽グループ「ＸＧ」が１４日、福井・サンドーム福井でワールドツアー「ＸＧ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ： ＴＨＥ ＣＯＲＥ」の福井公演を開催した。同グループのプロデューサーを務めるＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されて以来、初めて公の前に姿を見せた。

開場前から、会場には多くのファンが集結。グッズ売り場やメンバーが写ったのぼりの前には長い行列ができた。チケットも完売し、約１万人が見届けた。

プロデューサー逮捕後、公式ＳＮＳで声明を発表した際には、「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」と困惑した様子だったが、この日は、１曲目の「ＧＡＬＡ」から一糸乱れぬパフォーマンスを披露。ＭＣなどでは、笑顔を見せ、ファンとの交流を楽しんでいた。

アンコールでは、７人の思いを口にした。ＨＥＲＶＥＹは「改めてＡＬＰＨＡＺ（ファンの総称）からの愛を感じることができてとても幸せです」と感慨深げ。ＣＨＩＳＡは「うれしいときも苦しいときも、どんなときも乗り越えて今ここに立っています」語ると、ＪＵＲＩＡは「そしてその隣には、いつもＡＬＰＨＡＺがいてくれました」。ＨＩＮＡＴＡは「皆さんが居てくれるから、私たちは何度でも立ち上がれます」。ＣＯＣＯＮＡは「私たちは止まらず、これからもずっとずっと走り続けます」と約束。ＭＡＹＡは「これからもＡＬＰＨＡＺとすてきな景色をみたいです」と誓った。メンバーの熱い言葉に涙を流すファンも見られた。ラストは、ファンとの思い入れの深い１曲「ＪＵＳＴ ＳＴＡＮＤ ＵＰ！」を熱唱し、強い絆を再確認した。

今後、７人は仙台、兵庫、福岡、東京を巡り、その後アジア、北米、欧州、豪州、中南米など世界を飛び回る予定だ。