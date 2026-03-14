人気マンガ「ボボボーボ・ボーボボ」の舞台版第2弾「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～」（6月12～21日、東京ドームシティ シアターGロッソ）の新キービジュアルが14日、公開された。公式X（旧ツイッター）などに掲載された。



【写真】続編の新キービジュアル これは“完全再現”ですわｗｗｗ

同舞台は2025年に初演を行い、マンガからそのまま飛び出してきたようなソックリすぎるビジュアルで話題となった。大好評を得た前作の続編となる「因縁！鼻毛！決戦！」では、主人公・ボーボボ役を演じる加藤将や、ところ天の助役を演じる、2025年のキングオブコントで優勝したお笑いコンビ「ロングコートダディ」の兎などが引き続き出演決定。新キャストとして、スズ役にグラビアアイドルの岸みゆなどが参加することも発表されている。



14日に公開された画像は、出演キャラが勢ぞろいした配置で、前作で話題となった衣装やメイクも変わらず“完全再現”のビジュアルとなっている。さらに「大迫力のワイヤーアクション×奈落装置で高さ7.5mの立体ステージを縦横無尽にかけめぐる」と記し、前回よりも迫力が増した舞台であることをアピールした。



ボーボボ役の加藤は自身のXで「ボボステ新作はあれ！あれだ！あそこだ！ ボーボボと軍艦のところか！って事は色んな細かいキャラクターやギャグもあるだろうな！個人的にボーボボの原作でそゆとこが大好きなんすよ！」と見どころを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）