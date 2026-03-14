◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

女子シングルス準々決勝が14日に行われ、世界ランク13位の大藤沙月選手が同7位の陳熠選手(中国)との激闘を制しました。

21歳同士による対決となった大藤選手と陳選手の準々決勝。第1ゲーム、立ち上がりから連続でポイントを奪われた大藤選手でしたが、中盤から怒濤(どとう)の8連続ポイントで一挙逆転。最初のゲームを獲得します。

第2ゲームも中盤から相手を突き放した大藤選手。しかしゲームポイントからあと1ポイントが取れずに追いつかれると、12-14でこのゲームを奪われました。

ゲームカウントをタイに戻された大藤選手でしたが、第3&4ゲームは中盤から着実にリードを広げて連続奪取。勝利まであと1ゲームでしたが、ここから2ゲーム続けて失いゲームカウント3-3とされます。

迎えた最終第7ゲーム、大藤選手が立ち上がりから5連続ポイントを奪うも、ゲームポイント10-10までもつれこむ熱戦に。それでも最後は大藤選手が勝ちきり、ゲームカウント4-3(11-6/12-14/11-6/11-7/5-11/7-11/12-10)で勝利しました。

大藤選手は今大会初戦、世界ランク2位の王曼碰選手(中国)にストレート勝利。日本勢による王選手からの勝利は2019年10月以来7年ぶりという金星を挙げると、続く2回戦も同18位の鄭怡静選手(台湾)に3-1で勝利していました。

15日に行われる準決勝では、世界ランク8位の張本美和選手と同15位の石洵瑶選手(中国)の勝者と対戦します。

▽準々決勝結果大藤沙月 4-3 陳熠(中国)(11-6/12-14/11-6/11-7/5-11/7-11/12-10)