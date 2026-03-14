【TGC】西垣匠、かわいさのぞく“さすが”なランウェイ 登場と同時に大歓声
俳優・西垣匠が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】半ズボンがキュート！ラフなスタイルでランウェイに登場した西垣匠
大歓声で迎えられた西垣は、「SPECIAL FASHION SHOW STAGE」内「ANTEPRIMA」のステージに登場。手提げバッグや半ズボンでかわいさをのぞかせつつ、さすがのスタイルを生かす堂々としたランウェイを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】半ズボンがキュート！ラフなスタイルでランウェイに登場した西垣匠
大歓声で迎えられた西垣は、「SPECIAL FASHION SHOW STAGE」内「ANTEPRIMA」のステージに登場。手提げバッグや半ズボンでかわいさをのぞかせつつ、さすがのスタイルを生かす堂々としたランウェイを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。