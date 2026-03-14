＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】18歳力士、まるでモデルな“筋肉美”

土俵に上がった瞬間に目を引く、18歳力士のまるでモデルのようなスラリとした体躯にファンの熱視線が注がれた。鍛え上げられたしなやかな肉体と土俵際での鮮やかな逆転劇に対し、視聴者からは「力士というよりモデル」「何、このイケメン」「筋肉すご」と驚きの声が続出した。

序二段七十二枚目・関（境川）が、序二段六十八枚目・豪清丸（武隈）を切り返しで下し、無傷の4勝目を挙げ勝ち越しを決めた一番。

福岡県出身、18歳の関は身長173.0cm、体重82.7kgと、力士としては非常にスリムな体格。しかし、その体には無駄な脂肪がなく、均整の取れた筋肉が躍動する。

3戦全勝同士の対決となった一番、立ち合いの突き合いから関は土俵際に押し込まれるも、ここから本領を発揮した。土俵を反時計回りに使って動き、腕を手繰ると、素早く背後に回り込んで両まわしを引き、見事な切り返しで相手を転がした。

電光石火の身のこなしで全勝をキープした関に対し、ABEMAファンからは「いい体すぎる」「わたし関より体重あるわ」「これはイケメン」「関カッコイイ」といった驚きと称賛の声が上がった。敗れた豪清丸は1敗目（3勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）