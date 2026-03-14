え、公道も走れるの!?

模型メーカー・タミヤのオフィシャル施設「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」の公式Xは2026年3月11日、施設内で水陸両用車「シュビムワーゲン166型」の実車展示を期間限定で開始したと発表しました。

【ホントだ…】ナンバープレートだ！ これが、展示されているシュビムワーゲン（画像）

同車両は都内・新橋の「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」に期間限定で展示されており、公式Xでは「普段なかなか見ることのできない実物車輌を、この機会にぜひ間近でじっくりご覧ください」と、写真付きで案内しています。

なお、このシュビムワーゲン166型には前後にプレートが取り付けられており、そこには「Finemolds（ファインモールド）」のロゴが表記されています。

実はこの車両、愛知県豊橋市のプラモデルメーカー・ファインモールドの代表取締役社長、鈴木邦宏氏の所有するもので、ファインモールドの公式Xでは「当社社長所有のシュビムワーゲン、東京新橋にて物騒な装備ｗにて展示中です」とコメントしています。

展示中はFinemoldsのロゴプレートがついているものの、下には本物のナンバープレートがあり、公式Xでは「この下にはちゃんとナンバープレートがあります。そう、『公道走行OK』なのです！」と明かされています。

このファインモールド公式Xの投稿には、「ちゃんと封印がある！これは自走してるところを見てみたい！」「物騒な装備のまま、公道に出たらどうなるのか気になりますね〜！模造品でもやっぱりアウトかな」といった反応が寄せられています。