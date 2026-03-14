こんなスタイリッシュなルーター見たことない。インテリアとしても優秀なHUAWEIの次世代Wi-Fiルーター

多くの家に設置されていながら部屋の隅っこに置かれていたり、家具の陰に隠されていたり、不遇なWi-Fiルーターを部屋の主役的存在に!! HUAWEIからインテリアとしても部屋を彩ってくれる“魅せる”Wi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」（2万2680円〜 3月13日現在）が誕生！ 現在、GREEN FUNDINGにて先行予約を受付中です。

親機のクリアケース内にはアルプスの雪山を思わせる優美な光景が。ちなみに、この雪山はただのオブジェではなく、5Ghz帯に採用された業界初の金属メッシュクリスタルアンテナ。高度な技術によって透明素材の表面にマイクロ精密加工で導電性回路が直接エッジングされ、壁などの障害物を乗り越える強力な信号性能を持つアンテナとしての役割を果たしています。

本体サイズ（親機）は高さ約250.9mm、直径約123.2mmと部屋のインテリアとしてもしっかりと存在感あり。ライトアップは本体上部のタッチで点灯・消灯などのコントロールができ、アプリによって明るさや色温度（昼光色〜電球色）を調整することも可能です。

時刻に合わせて色温度と明るさが自然と移り変わる雰囲気たっぷりなモードも搭載。なお、高さ約73.5mm、直径約114.8mmの子機も同様にライトアップできます。

見た目はユニークでも最新のWi-Fi7技術を備えており、強力かつ高速なネット環境を構築できるのはHUAWEIだからこそ。親機には6本の高性能アンテナと4基の独立アンプを内蔵し、壁や床をものともせず広範囲に強力な電波を届けます。

Wi-Fi7によって最大3.6Gbpsの超高速デュアルバンド通信を実現。さらに通信速度を高める2.4GHzと5GHzの帯域に同時接続するMLO（マルチリンクオペレーション）、ひとつの信号で送信できる情報量をWi-Fi6から1.2倍に引き上げた4K-QAM技術、電波干渉を賢く回避するMulti-RUに対応し、8Kストリーミングや大容量ファイルの転送もスムーズに。動画ファイルなどの重たいデータを扱うクリエイターもストレスのない快適な環境でデータのやりとりが行えます。

また、独自技術のHUAWEI WiFi Mesh+を搭載しており、強固なメッシュネットワークによって家中を網羅。子機を組み合わせることで、奥まった部屋や階上の部屋でも超高速かつ安定したネット接続ができ、「HUAWEI AI Life」アプリによって家中の電波状況をリアルタイムでチェックできます。

親機には標準のギガビットイーサネットの2.5倍の速さを誇る2.5Gbpsポートを2口備え、ゲーム機やNASを接続すれば高画質ストリーミングや膨大な量のダウンロードもスピーディに完了！ ビジネスシーンだけでなく動画視聴サービスやゲームなどのエンタメも存分に楽しめます。

ルーターは一般的に高負荷が続くと発熱によってサーマルスロットリング（パフォーマンスの低下）を引き起こしてしまいますが、このルーターは第2世代シャークフィン排熱システムとデュアルエアダクト設計によってその問題を解消。内部の熱を効率的に逃がして安定した温度を保つので、超高速の通信を維持し続けます。

セキュリティ対策も万全で、独自のHUAWEI HomeSecが第三者によるパスワードのブルートフォース（総当たり攻撃）も瞬時にブロック。24時間体制で安全なネットワーク環境を維持します。

さらに、「HUAWEI AI Life」アプリでは不適切なコンテンツや有害サイトをブロックできるほか、デバイスごとの使用時間制限を設定できるなど子供も安心してネットを使える環境に設定できるのもこのルーターの強みです。

インテリア志向の人にぜひ知ってもらいたい、スマートインテリアのようなWi-Fiルーター。親機単品以外に親機と子機のセット（3万4980円〜）も用意されています。

>> GREEN FUNDING「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」

＜文／GoodsPress Web＞

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