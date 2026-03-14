脚本がよかったと思う「リーガルドラマ」ランキング！ 2位『HERO』を僅差で抑えた1位は？
一話ごとの事件と全体を通した大きな物語が絶妙に絡み合うリーガルドラマ。無駄のない構成と緊張感あるせりふ回しなど、脚本の完成度が高い作品は印象的です。
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「脚本がよかったと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
脚本は大ヒット作である『海猿』シリーズや『ガリレオ』シリーズを手掛けた福田靖さん。1話完結で楽しめる爽快感や、木村さん演じる主人公・久利生公平と、松たか子さん演じるバディ・雨宮舞子との関係など、メインストーリー以外にも楽しめる要素が豊富です。
回答者からは「典型的な展開かもしれないが、役作りが伴う事で次回が毎度楽しみだった」（30代女性／静岡県）、「コミカルなのに駆け引きも描かれていて面白かった」（40代女性／東京都）、「ストーリーが流れるようで、リーガルドラマでもさらりと見やすかったです」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
本作は、勝率100％ながら毒舌で人格が破綻している敏腕弁護士が主人公。法曹界を描くドラマとしては設定が斬新過ぎると話題になりました。脚本は『コンフィデンスマンJP』シリーズなどを手掛けた古沢良太さんが担当しています。
回答コメントでは「そんな依頼あるの？って感じでマンネリしない話が多くて毎回楽しみだった」（30代女性／神奈川県）、「終わり方も良く面白かったから」（20代女性／大阪府）、「コメディを交えて面白いリーガルドラマだったから」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「脚本がよかったと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！
2位：『HERO』（フジテレビ系）／88票2位にランクインしたのは、『HERO』（フジテレビ系）です。主演の木村拓哉さんの代表作の1つで、視聴率30％を超える異例の大ヒットを記録しました。
脚本は大ヒット作である『海猿』シリーズや『ガリレオ』シリーズを手掛けた福田靖さん。1話完結で楽しめる爽快感や、木村さん演じる主人公・久利生公平と、松たか子さん演じるバディ・雨宮舞子との関係など、メインストーリー以外にも楽しめる要素が豊富です。
回答者からは「典型的な展開かもしれないが、役作りが伴う事で次回が毎度楽しみだった」（30代女性／静岡県）、「コミカルなのに駆け引きも描かれていて面白かった」（40代女性／東京都）、「ストーリーが流れるようで、リーガルドラマでもさらりと見やすかったです」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）／95票1位にランクインしたのは、『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）です。堺雅人さんと新垣結衣さんが主演を務め、コミカルな掛け合いや強烈なキャラクターが人気を集めました。
本作は、勝率100％ながら毒舌で人格が破綻している敏腕弁護士が主人公。法曹界を描くドラマとしては設定が斬新過ぎると話題になりました。脚本は『コンフィデンスマンJP』シリーズなどを手掛けた古沢良太さんが担当しています。
回答コメントでは「そんな依頼あるの？って感じでマンネリしない話が多くて毎回楽しみだった」（30代女性／神奈川県）、「終わり方も良く面白かったから」（20代女性／大阪府）、「コメディを交えて面白いリーガルドラマだったから」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)