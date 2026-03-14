「後ろ姿。愛おしい」庄司智春、山本圭壱のホワイトデー“爆買い”姿を披露！ 「ヤマさんマメお」「律儀」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月14日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんがデパ地下で買い物をする姿を披露しました。
【写真】庄司智春、山本圭壱の“爆買い”姿！
3月14日はホワイトデー。山本さんはバレンタインのお返しを購入していたのだそう。庄司さんは「私がオススメしたフィナンシェは 行列を並んで 共演者とご家族へ買って帰りました 結果 爆買い軍団長になりました 皆さんも 素敵なホワイトデーを」と続けました。
コメントでは「爆買いですね」「並んでる後ろ姿が可愛いくて優しい」「素敵な後ろ姿。愛おしい」「だからみんなに慕われるんですね」「律儀」「ヤマさんはマメお」などの声が寄せられています。
庄司さんは「もう出会って30年。それぞれいろんな事あっても まだこうしていつでも集まれる関係 先輩後輩だけどそれ以上 私にはこの関係を勝手に超越と呼んでいます」とつづりました。(文:福島 ゆき)
【写真】庄司智春、山本圭壱の“爆買い”姿！
「素敵な後ろ姿。愛おしい」庄司さんは「軍団山本の集まりがあり その帰りに 一緒にデパ地下へ バレンタインデーのお返しを 吟味して 買われていた軍団長 共演者にしっかりお返しを 返す軍団長は律儀な男ですね」とつづり、5枚の写真を投稿。山本圭壱さんが、デパ地下で人気スイーツ店の行列に並んだり、両手いっぱいに買い物をする姿を披露しています。
コメントでは「爆買いですね」「並んでる後ろ姿が可愛いくて優しい」「素敵な後ろ姿。愛おしい」「だからみんなに慕われるんですね」「律儀」「ヤマさんはマメお」などの声が寄せられています。
「この関係を勝手に超越と呼んでいます」庄司さんは、2月24日の投稿では、山本さんの58歳の誕生日を田村淳さん、お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造さん、お笑いコンビ・ペナルティのワッキーさんのみんなで祝福する様子を披露。山本さんは泣いている1歳の娘・にこりちゃんを抱っこしながら笑顔を浮かべています。
庄司さんは「もう出会って30年。それぞれいろんな事あっても まだこうしていつでも集まれる関係 先輩後輩だけどそれ以上 私にはこの関係を勝手に超越と呼んでいます」とつづりました。(文:福島 ゆき)