【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第９日の１４日、距離スキーの混合オープン１０キロリレーで日本（新田、森、川除）は７位だった。

混合１０キロリレーの日本（源、岩本啓、阿部、岩本美）は８位。

混合オープン１０キロリレー（４×２・５キロ）は障害の程度に応じた「係数」の合計を一定以下にしたうえで、３人でのメンバー構成も可。上位を狙う日本はエースの川除を２区間で使う作戦に出た。

１走の新田が７位で滑り出し、２走の森が８位でつないだ。３、４走の川除は苦手のフリー走法だったが、計５キロで軽快な滑りを見せ、最後の直線で１人かわして７位に順位を上げた。

川除は１０日のスプリント・クラシカルで追い上げを許し、準決勝で敗退していた。個人種目でのうっぷんを晴らすようなゴールシーンを見せ、「スプリントは最後で手を抜いてしまった。最後まで諦めずにという気持ちで滑った」と納得の表情を浮かべた。

前回の北京大会まで７大会連続でメダルを獲得している日本のパラノルディック勢（距離スキー、バイアスロン）。１５日の２０キロフリーに向け、川除は「貪欲にメダルを目指したい」と意気込んだ。リレーの快走を弾みにして、ラストチャンスにかける。（荒井秀一）