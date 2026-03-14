2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実さん（33）との仲良しショットを公開した。

ミラノ・コルティナ五輪中継で解説を務めた高木さんは、同学年の親友・角田さんと久々の再会に「なっちゃん久しぶり ずっと会いたかったけど会えなくてやっと会えたー」とうれし涙の顔文字とともに投稿。「話盛り上がりすぎたー！お好み焼きも美味しかったー！！」とコテとビールを手にした2ショットを披露した。

角田さんは1月30日に現役引退を発表。高木さんは「あ。引退お疲れ様会まだ出来てない。やらなければ！！！」とお疲れ会計画に触れ、「早くサウナ行こう！温泉行こう 私との時間も作ってくれー！笑 遊んでくれー」と熱烈ラブコールを送った。

フォロワーからは「めっちゃ可愛いやん！」「お好み焼きに、ビールは最高ですね 2人の再会に乾杯」「名コンビ」「お二人ともすごくファンです」「ななさんのスケート解説がわかりやすくてとても楽しかったので、次はなつみさんの柔道解説が見てみたいです」などのコメントが届いた。