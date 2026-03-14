高石あかり、膝上丈ワンピから美脚ちらり「ほっそりしてる」「魅力爆発」の声
【モデルプレス＝2026/03/14】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月13日、自身のInstagramを更新。グレーで合わせたスタイルに反響が寄せられている。
【写真】朝ドラ主演「ほっそりしてる」膝上丈ワンピ姿
同日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演した高石。「ばけばけ愛に溢れたメッセージやイラストなど、本当にありがとうございました」とつづり、視聴者からのメッセージが掲示された場所の前での写真を投稿。グレーのシャツにグレーの膝丈ワンピース、黒の靴下と靴を合わせ、チラリとのぞく脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「ほっそりしてる」「魅力爆発」「可愛い」「グレー似合ってる」「嬉しそう」「洋服姿が新鮮」「ばけばけが楽しみ」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】朝ドラ主演「ほっそりしてる」膝上丈ワンピ姿
◆高石あかり、グレーの膝丈ワンピースで美脚チラリ
同日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演した高石。「ばけばけ愛に溢れたメッセージやイラストなど、本当にありがとうございました」とつづり、視聴者からのメッセージが掲示された場所の前での写真を投稿。グレーのシャツにグレーの膝丈ワンピース、黒の靴下と靴を合わせ、チラリとのぞく脚が際立つスタイルとなっている。
◆高石あかりの投稿に反響
この投稿に「ほっそりしてる」「魅力爆発」「可愛い」「グレー似合ってる」「嬉しそう」「洋服姿が新鮮」「ばけばけが楽しみ」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
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