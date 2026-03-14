平祐奈、色白美肌際立つキャミ姿に反響「まるで天使」「最強スタイル」
【モデルプレス＝2026/03/14】女優の平祐奈が3月13日、自身のInstagramを更新。ロングのキャミソールワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳朝ドラ女優「最強スタイル」キャミ姿
平は「卓上カレンダー 発売中です」とつづり、写真を投稿。ガジュマルと思われる木の根元でにっこりと笑顔を見せる平は、スリットが入ったカラフルなキャミソールワンピースを身に着け、美しいデコルテやスラリとした脚がチラリと見えるスタイルを披露した。その他、赤いノースリーブトップスに水色の膝丈パンツを合わせ、体操座りをした姿もあわせて投稿している。
この投稿に「まるで天使」「最強スタイル」「笑顔が可愛い」「天使みたい」「素敵な女性になってる」「最強スタイル」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳朝ドラ女優「最強スタイル」キャミ姿
◆平祐奈、キャミワンピで美スタイル披露
平は「卓上カレンダー 発売中です」とつづり、写真を投稿。ガジュマルと思われる木の根元でにっこりと笑顔を見せる平は、スリットが入ったカラフルなキャミソールワンピースを身に着け、美しいデコルテやスラリとした脚がチラリと見えるスタイルを披露した。その他、赤いノースリーブトップスに水色の膝丈パンツを合わせ、体操座りをした姿もあわせて投稿している。
◆平祐奈の投稿に反響
この投稿に「まるで天使」「最強スタイル」「笑顔が可愛い」「天使みたい」「素敵な女性になってる」「最強スタイル」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】