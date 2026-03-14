「ワタナベエンターテインメント」で最も面白いお笑い芸人を決める「ワタナベお笑いＮｏ．１決定戦」の決勝大会が１４日、都内で行われ、結成１３年目のコンビ「ファイヤーサンダー」が優勝した。

「キングオブコント」で２３年から３年連続決勝進出する実力派。「パワハラ」「エキスパート」の自信作２本で勝負し、ファイナルラウンドでは「豆鉄砲」と３票ずつで並んだが、視聴者投票で競り勝った。粼山祐は「やっと優勝できた、という感じ。何年も苦戦をしてやっと優勝できた」と感慨深げ。こてつも「肩の荷が下りた」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

賞金１００万円の使い道について、粼山が「まずは配分を…僕がネタを考えているので」と含みを持たせる発言も。こてつが「優勝する前は（粼山が）新婚旅行に行けてないというから全部あげようと思ったけど今月のギャラがピンチで…」と直訴すると、粼山は「正直に言ってくれたので半分半分にします」。しかし肝心の賞金の使い道を尋ねられたこてつが「韓国に行きたい。肌の美容とかやってみたい」と明るく話すと、崎山は「５万円にしようか？」と苦笑していた。