【TGC】櫻坂46田村保乃、ランウェイで透明感あふれる美貌 スラリ美脚も披露
櫻坂46の田村保乃が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ナチュラルメイクで透明感あふれる美貌を披露した。
【全身ショット】美脚輝く！堂々ランウェイをする田村保乃
田村は、ホワイトのシャツワンピースに、アイボリー×パステルグリーンの光沢感のあるブルゾンを羽織った春らしい装いで登場。膝上丈のスカートからスラリと伸びる美脚を披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】美脚輝く！堂々ランウェイをする田村保乃
田村は、ホワイトのシャツワンピースに、アイボリー×パステルグリーンの光沢感のあるブルゾンを羽織った春らしい装いで登場。膝上丈のスカートからスラリと伸びる美脚を披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。