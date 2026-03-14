【TGC】本田紗来、クールな表情で会場魅了 エレガントなスタイルでランウェイ彩る
タレントでモデルの本田紗来が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【写真】可愛すぎる…！ピンクのドレス姿の本田紗来＆櫻井優衣ら
本田は「SPECIAL FASHION SHOW STAGE：ANTEPRIMA」に登場。手元にはきらりと光るブルーのミニバッグ、赤をベースに水色や緑が混じったエレガントなトップスとブラウンのミニスカートを着こなした。クールな表情で堂々とランウェイを闊歩し、洗練されたスタイルを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】可愛すぎる…！ピンクのドレス姿の本田紗来＆櫻井優衣ら
本田は「SPECIAL FASHION SHOW STAGE：ANTEPRIMA」に登場。手元にはきらりと光るブルーのミニバッグ、赤をベースに水色や緑が混じったエレガントなトップスとブラウンのミニスカートを着こなした。クールな表情で堂々とランウェイを闊歩し、洗練されたスタイルを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。