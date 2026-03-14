【TGC】Da-iCE花村想太、大トリ飾る 「I wonder」で宮世琉弥らと豪華共演
5人組アーティスト・Da-iCEの花村想太が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ソロアーティスト・SOTA HANAMURA（from Da-iCE）としては初のTGC出演で、迫力のパフォーマンスで大トリを飾った。
【写真】「セクシーでカッコ良すぎです」Da-iCE花村想太、“愛車”公開
白のジャケットと右耳にひらりと揺れる黒の大ぶりのリボンピアスが印象的な衣装で登場。1曲目「Me.exe」は赤い照明の中、力強いダンスと歌声で観客を引き付けると、続く2曲目「イエナイ」では一変して青を基調とした光の中、アップテンポで時折笑顔を見せながら会場を盛り上げた。
「本当は1人じゃないってことを僕は次の曲で証明したいと思います！」という一言で最後の3曲目「I wonder」へ。宮世琉弥、WATWINGの八村倫太郎、高橋颯、福澤希空、WILD BLUEの山下幸輝、宮武颯、鈴陽向、そしてMON7A、MCのEXITらが豪華共演。今回のTGCのテーマ“OUR CANVAS”を体現する、TGCならではのまさに“一点もの”のステージで締めくくった。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】「セクシーでカッコ良すぎです」Da-iCE花村想太、“愛車”公開
白のジャケットと右耳にひらりと揺れる黒の大ぶりのリボンピアスが印象的な衣装で登場。1曲目「Me.exe」は赤い照明の中、力強いダンスと歌声で観客を引き付けると、続く2曲目「イエナイ」では一変して青を基調とした光の中、アップテンポで時折笑顔を見せながら会場を盛り上げた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。