俳優・野村康太が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。



野村は、「TGC APECIAL COLLECTION 2」のステージに登場。Yシャツ×ネクタイのフォーマルコーデに、カジュアルなアウターを着用。前髪を下ろしたスタイリングでほのかな色気を添えた。



今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。