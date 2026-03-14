【TGC】JO1・川尻蓮、ランウェイにもサプライズ登場 エレガントな洗練美放つ
グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ダンスステージに続き、ランウェイにもサプライズ登場した。
【写真】圧巻のダンスステージを披露した中務裕太＆川尻蓮ら
この日、川尻はs**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にサプライズ登場。俳優としても活躍するWILD BLUEの山下幸輝、ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの中務裕太、5人組男性アーティスト・Da-iCEのメンバー和田颯らとパフォーマンスを披露した。
さらに、「SPECIAL FASHION SHOW STAGE」内「ANTEPRIMA」のステージに登場。白を基調とした衣装をエレガントに着こなし、洗練された美しさを放った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】圧巻のダンスステージを披露した中務裕太＆川尻蓮ら
この日、川尻はs**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にサプライズ登場。俳優としても活躍するWILD BLUEの山下幸輝、ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの中務裕太、5人組男性アーティスト・Da-iCEのメンバー和田颯らとパフォーマンスを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。