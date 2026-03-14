ＷＢＣの韓国代表が１３日（日本時間１４日）、ドミニカ共和国との準々決勝（マイアミ）に０―１０で大敗。世界の大舞台で７回コールド負けという屈辱的な結果に終わり、リュ・ジヒョン監督（柳志荽＝５４）の去就も注目されている。

１次ラウンドＣ組を何とか２位で通過したものの、最後は８強止まり。試合後には韓国メディアなどから今後について問われ、リュ監督は「この場で申し上げられる状況ではない。私の契約期間はＷＢＣまでです。それ以降の韓国代表チームの構想などは、後回しにしなければならない」と深くは言及しなかったと報じられた。

リュ監督は韓国代表でヘッドコーチを務め、昨年１月に指揮官に就任。ベスト８入りしたのは日本代表に敗れて準優勝に終わった２００９年の第２回大会以来、１７年ぶりとなった。

ただ、明確な回答もなかったこともあり「ＯＳＥＮ」は「意味深発言」として「このまま契約終了か」と伝えた。今後、９月下旬から行われる「第２０回アジア競技大会」、１１月には「アジア プロ野球チャンピオンシップ（ＡＰＢＣ）」といった国際大会も控え「リュ・ジヒョン監督がＷＢＣの勢いを維持し、引き続き指揮を執れるか注目される」と注視していく構えを見せている。