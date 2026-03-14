長野久義 1回3,000円“高額ガチャ”で「Nintendo Switch 2」をゲット!? それを後輩の息子にプレゼント!?「『Switch2が欲しい』と話していたので…」

長野久義 1回3,000円“高額ガチャ”で「Nintendo Switch 2」をゲット!? それを後輩の息子にプレゼント!?「『Switch2が欲しい』と話していたので…」