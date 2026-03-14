■これまでのあらすじ

家を追い出されそうになった義母は逆ギレするが、夫はもはや母親の味方ではなかった。姑だからといって嫁を見下すのはおかしいことに夫もようやく気づいたのだ。そして急な入居延期について不動産屋に確認してみると、そもそもアパート取り壊しの話が嘘だとわかり!?



義母が住むアパートが取り壊されるという話は嘘でした。夫が義母を問い詰めると、「だって同居したかったのよ！」と。今まで姑にいじめられながら家族に尽くしてきたのだから、そろそろ息子や孫と一緒に暮らしたい。そう言って、義母は涙を浮かべていました。

イマドキの子はどうせ旦那を言いくるめて同居を断るはずだから、嘘をついてなし崩し的に同居してしまおうと考えたようです。私のことは本当の娘みたいに思ってるって。仲よくしようとして呼び捨てにしていたって。「家族」という言葉を持ち出せば何でも許されると思っているんでしょうね。この期に及んで、嘘ばっかつくのはやめてもらいたい。その涙も嘘泣きですよね？もういい加減にしてください。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:1日1鶏(月川はるの)