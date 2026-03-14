【ベルリン＝工藤彩香】米国がイラン攻撃に伴う原油高騰への対応としてロシア産原油の制裁緩和を表明したことを受け、強く反対する欧州とウクライナが制裁の維持を訴えた。

ウクライナ侵略を続けるロシアの資金調達につながるとことへ懸念を示している。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１３日、フランスのパリでマクロン大統領と会談した。会談後の共同記者会見では、制裁緩和が「ロシアに１００億ドル（約１兆６０００億円）の収入をもたらす」と述べ、ウクライナ侵略を助長すると批判した。

先進７か国（Ｇ７）首脳は１１日のオンライン会合で対露制裁の維持を確認したばかりで、米国による欧州軽視が浮き彫りとなっている。マクロン氏は、「原油価格の上昇が対露制裁の見直しにつながることがあってはならない」と述べ、制裁維持は「Ｇ７が決めた立場だ」と強調した。

メルツ独首相も１３日、訪問先のノルウェーでの記者会見で、米国の決定に「驚いた」と不快感を示し、「ロシアには交渉する意思がない。いかなる理由であれ、制裁緩和は間違いだ」と異議を唱え、制裁強化を訴えた。

英ＰＡ通信によると、英首相府報道官は同日、記者団に「最終的には米国の判断だが、どの国も対露圧力を維持すべきだ」と述べ、仏独と足並みをそろえた。