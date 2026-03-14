ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー女子（座位）で２個の銀メダルを獲得した村岡桃佳（トヨタ自動車）が１３日、記者会見し、「すごく不安が大きかったが、メダルを獲得することができてひとまず安心した」と語った。

３大会連続メダルを手にした大回転のレースから一夜明けたこの日、村岡は「昨年２度大きなけがをして迎えたのが今大会だった。今まで乗っていた肩の荷が下りたみたいな感覚」と振り返った。

メダル数で冬季パラリンピックの日本勢最多を更新する１１個としたが、「メダルの数についてはそんなに意識していなかった。『そんなに取ったっけ？』という感覚だが、記録更新はすごく誇らしい」と喜んだ。

「けがの影響もあって、一番得意な大回転にフォーカスした。（その前に行われた）スーパー大回転や複合も、大回転に向けて（滑る）という気持ちがすごく大きかった。この種目にかけていた」

ただ、大回転で３連覇を逃したことについては、「自分の中ではやり切ったレースなので、自分のことを褒めてもいいんじゃないのかなと思う。でもやはり（３連覇を）達成できなかったのは悔しい。今回の結果にすべて満足出来ている訳ではない」と話した。