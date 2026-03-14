15日（日）の天気

春の暖かさが続き、行楽日和となるところが多くなりそうです。

●西日本、沖縄

日差しが届き、天気の崩れはないでしょう。朝は3℃〜6℃くらいのところが多く、日中は鹿児島では20℃と4月上旬並み。福岡は16℃、大阪15℃の予想です。

●東日本

北陸は雲が広がりやすいでしょう。東海や関東は日中に晴れ間がありますが、夜は沿岸部でにわか雨の可能性があります。最高気温は関東では15℃前後、名古屋は17℃の予想です。花粉の大量飛散にはお気をつけください。

●北日本

北海道は道北を中心に、お昼頃にかけて雪や雨のところがあるでしょう。東北は晴れたり曇ったりで、日本海側ではにわか雨のところがありそうです。朝の気温は14日（土）より高いところが多く、日中は札幌で6℃、仙台で13℃の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

18日（水）〜19日（木）は広く雨が降り、その後も太平洋側は雲の広がりやすい日が続くでしょう。この先、鹿児島では20℃前後、大阪や福岡などは15℃以上の暖かさが続き、来週はソメイヨシノが開花するところもありそうです。

●新潟〜名古屋

16日（月）と17日（火）は日差しが届きますが、19日（木）は広く雨が降るでしょう。東京は20日（金）の春分の日も雨が残る可能性があります。来週、寒の戻りはなく、春の暖かさが続きそうです。

●旭川〜福島19日（木）は広く雨や雪が降りますが、晴れ間の出る日が多くなりそうです。最高気温は札幌では5℃を超える日が続き、福島は17日（火）以降、15℃が続きそうです。