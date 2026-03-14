県内でつくられた日本酒の出荷量は3年連続で過去最少となりました。一方、輸出量は過去最高になる見通しで、海外の販路拡大を目指す動きが広がっています。



ことしも盛況 “酒の陣”

「カンパイ～！！酒の陣、最高！」



県内82の酒蔵が一堂に会した「にいがた酒の陣」（3月7日・8日開催）。

2万枚のチケットは完売し、全国から日本酒の愛好家が集まりました。



来場者

「最高です！いろいろなお酒が飲めて、あんまり日本酒飲まないんですけど、いいきっかけになったかな」

Q.酒の陣はどんな存在？

「すべてです！一年で一番楽しみにしているイベントなので！」



大人買いする人も

こちらの女性はお気に入りの銘柄を大人買い！



「これは自宅用です。一応、ここに12本入れていまして」



熱気に包まれる会場。



その裏で日本酒業界は苦境に立たされています。



国内出荷量の減少続く

県酒造組合によると去年、新潟県でつくられた日本酒の国内出荷量は3万2キロリットル。



3年連続で過去最少となり出荷量はピーク時の1996年に比べおよそ4割にまで落ち込んでいます。



酒造会社も危機感を抱いています。



「危機感」

白瀧酒造 高橋晋太郎社長

「年々出荷も減っていますし、日本酒以外にもいろんなジャンルのお酒がある中で、なかなか日本酒が選ばれていな いというのは危機感」



湯沢町にある白瀧酒造の高橋晋太郎社長。



見据えるのは海外市場です。



白瀧酒造 高橋晋太郎社長

「外に目を向けて海外への輸出、インバウンドで来ていただく外国人の方々にいかに飲んでいただくか、力を入れていきたいなと思います」



輸出量は過去最高の見通し それでも

県酒造組合によると去年、県内でつくられた日本酒の輸出量は前の年を上回り過去最高となる見通しです。



それでも、国内の出荷量に比べると、およそ1割にとどまります。



さらなる販路拡大へ

さらなる販路拡大へ。



白瀧酒造では海外の人にも日本酒の魅力を知ってもらおうとオーストラリアの「酒フェスティバル」へ出展。



また去年6月には海外旅行者が多く訪れる越後湯沢駅近くに試飲などが楽しめる直売店をオープンさせました。



輸出量は10年前と比べ2割ほど増えているといいます。



韓国人グループが来店

この日、店を訪れていたいたのは韓国人のグループです。



「わざわざ来ていただいてありがとうございます。」



こちらの男性は日本酒を取り扱うバイヤー。



韓国にあるレストランやコンビニに卸しているといいます。



高橋社長「いま韓国どうですか？」

バイヤー「韓国景気は悪いんですけど」

高橋社長「でも輸出量は増えている」

バイヤー「日本酒は売れていますけどね」



近年、韓国で高まる日本酒人気。



日本酒の味と品質に太鼓判

バイヤーも日本酒の味、品質に太鼓判を押します。



韓国人バイヤー

「クオリティですね。安定性とか、技術的に歴史的にも、日本酒がいいので」



こちらの店では酒蔵の見学など、海外からの旅行者を意識した取り組みも行っています。



バイヤー

「また、お客さんいっぱい連れてきます！」



日本酒の魅力を伝えることができたのでしょうか。



バイヤー

「もっと白瀧さんのお酒を増やすつもりですし、すごく期待していまして、また作ったら熱心に売ろうと思っています」



白瀧酒造 高橋晋太郎社長

「海外の方にも注目をしていただているということは、まだまだ可能性としては大きくあると思いますので、いろいろな角度から日本酒の魅力を伝えていくことにチャレンジしていきたい」



出荷量の減少で苦境に立たされる日本酒業界。



海外市場に活路を見出す動きはさらに広がっていきそうです。





2026年3月10日「夕方ワイド新潟一番」放送より