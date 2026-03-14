ブラウブリッツ秋田と、子ども向けスポーツスクールの運営などを行う会社が提携することを発表しました。



来月1日に大館市で「ブラウブリッツ秋田×リベルタサッカースクール」を開校します。



このサッカースクールは、「ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク」が運営している「大館校」を、「リベルタサッカースクール」など子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを全国で展開している、「リーフラス」が譲り受けて運営するものです。





「子どもたちに最高のスポーツ環境を提供したい」という共通の理念が共鳴したことから実現したという今回の提携。大館校は2022年の開校以来、大館市を中心に北秋田市や青森県弘前市など、周辺地域からもスクール生が通っています。しかし、少子化の影響は避けられず年々スクール生が少なくなっていて、ブラウブリッツ秋田は会員拡大に課題を感じていたといいます。スクールを全国展開するなど経営のノウハウを持つ会社と提携し運営基盤を引き継ぐことで、県北地域の子どもたちにもプロを身近に感じてもらえる環境の継続・拡充を目指します。

「ブラウブリッツ秋田×リベルタサッカースクール」は、プロクラブの「憧れ」と、リーフラスの「教育メソッド」を融合させた、新しい形のサッカースクールです。



スクールの子どもたちは、リベルタのユニフォームにブラウブリッツ秋田のエンブレムを胸に掲げてプレーします。



また、Jリーグ公式戦への無料招待や、プロ選手・専門指導者による年数回の直接指導など、子どもたちの夢とモチベーションを大きく膨らませる特別な機会が用意されています。



ブラウブリッツ秋田とリーフラスは、それぞれの強みを掛け合わせて、子どもたちに質の高いスポーツ環境を提供していきたいと話しています。