4月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット"NUMAnimation"枠にて放送開始されるTVアニメ『神の庭付き楠木邸』のPV第3弾とキービジュアル第2弾公開された。

参考：アニメ『神の庭付き楠木邸』OPテーマは入野自由が担当 「僕にとって驚くほど新鮮な変化」

原作は『小説家になろう』『カクヨム』にて連載中、電撃の新文芸（KADOKAWA）より発刊のシリーズ累計60万部を突破している同名小説。

公開されたPV第3弾では、入野自由が歌う本作のオープニングテーマ「驚きの子」に乗せて、楠木湊や山の神様たちが織りなす物語の展開が描かれている。あわせて公開されたキービジュアル第2弾には、楠木湊と山神、シュークリームを頬張るセリ、トリカ、ウツギの姿に加え、新たに四霊と播磨才賀も登場している。

さらに、本作のエンディングテーマが京都発のプログレッシブロックバンド・JYOCHOの「うたまひ」に決定。発表を記念して、バンドリーダーで作詞・作曲を担当しただいじろーからのコメントも到着したほか、直筆サイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

また、「サモエドカフェMoffu」と『神の庭付き楠木邸』のコラボ実施も決定。コラボ期間中は店内で楠木湊役の坂田将吾によるオリジナルアナウンスが流れるほか、YouTube「KADOKAWAanime」チャンネルでは出演声優陣が実際に「サモエドカフェMoffu」を訪れ、サモエドと触れ合う様子を収めた映像が公開される予定だ。

さらに、坂田将吾、藤真秀、中島ヨシキ、小林大紀が出演するロケ番組『お出かけ！サモエドカフェ邸』と、老舗和菓子店「栄光堂」で坂田と藤真が和菓子作りに挑戦する動画「わがしづくりちゃれんじ！」が4月中に配信される予定だ。

また、ABEMA、dアニメストアでは、4月4日より毎週土曜深夜2時から最速配信が決定。そのほか各配信サイトでは、4月9日より毎週木曜深夜2時から順次配信される。

あわせて3月28日、29日に開催される“AnimeJapan 2026”のKADOKAWAブースでは、キャスト登壇による生配信ステージの実施も決定。ステージの模様は現地でも観覧可能で、放送直前にキャストが揃う機会となる。

■だいじろー（エンディングテーマ）コメント神の庭付き楠木邸のEDを、JYOCHOが担当させていただきます。

はじめは鮮明だった輝きも、いつか記憶の奥に沈んでいく。それでも手に残る感触だけは嘘じゃない。

出会いと別れのあいだで消えずに残った想いをすくい上げるように描いた「うたまひ」。

最後は祝詞の響きを重ねました。（文＝リアルサウンド編集部）