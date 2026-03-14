韓国女子にとって、なでしこJは「最も大きな壁」。有力視される日韓戦に自国メディアが奮い立つ「本当の試練の場」【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月14日に準々決勝の第３試合目が行なわれ、韓国とウズベキスタンが対戦。韓国が６−０で大勝した。
前半に２得点、後半に４得点。最後まで攻撃の手を緩めずにゴールラッシュ。韓国メディア『OSEN』は「完璧な試合だった」などと振り返り、「視線は準決勝へと向かっている」と次なる戦いを見据える。
「韓国の相手は日本になる可能性が高い。日本とフィリピンの試合の勝者が、準決勝の相手となる。国際サッカー連盟（FIFA）のランキングを見ると、日本が８位、フィリピンが41位だ。現在の状況からすれば、事実上、韓日戦となるはずだ」
今大会は準決勝に進んだ４チームと、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフを制した２チームが、来年の女子ワールドカップの出場権を得られる。世界行きのチケットはすでに手にした韓国だが、記事では「もう一つの目標が残っている。韓国女子代表チームは、まだアジアカップの頂点に立ったことがない。準決勝を突破して決勝に進出すれば、歴史的な初優勝にも挑戦できる」と意欲的だ。
「ワールドカップの出場権は確保した。だが“シン・サンウ号”の旅路はまだ終わっていない。これからが本当の試練の場である。韓日戦になる可能性が高い準決勝が待ち受けているのだ。アジアの頂点へ向かう道のりで、最も大きな壁が立ちはだかった」
まだ対戦カードは確定していないが、日本との一戦に挑む構えだ。なお、準々決勝の４試合目、日本対フィリピンは15日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
前半に２得点、後半に４得点。最後まで攻撃の手を緩めずにゴールラッシュ。韓国メディア『OSEN』は「完璧な試合だった」などと振り返り、「視線は準決勝へと向かっている」と次なる戦いを見据える。
「韓国の相手は日本になる可能性が高い。日本とフィリピンの試合の勝者が、準決勝の相手となる。国際サッカー連盟（FIFA）のランキングを見ると、日本が８位、フィリピンが41位だ。現在の状況からすれば、事実上、韓日戦となるはずだ」
「ワールドカップの出場権は確保した。だが“シン・サンウ号”の旅路はまだ終わっていない。これからが本当の試練の場である。韓日戦になる可能性が高い準決勝が待ち受けているのだ。アジアの頂点へ向かう道のりで、最も大きな壁が立ちはだかった」
まだ対戦カードは確定していないが、日本との一戦に挑む構えだ。なお、準々決勝の４試合目、日本対フィリピンは15日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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