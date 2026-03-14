新日本プロレス１４日名古屋大会の「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ（ＮＪＣ）」２回戦で、ザック・セイバーJr.（３８）が大岩陵平（２７）とのＴＭＤＫ同門対決を制し、準々決勝（１７日、福島）に進出した。

過去２度の優勝を誇るザックは１回戦シードのため、この日がトーナメントの初戦となった。ＴＭＤＫで共闘し互いの手の内を知り尽くす大岩との同門対決は、互いのテクニックをぶつけ合う一進一退の攻防が続いた。

ザックは足攻めに苦戦を強いられながらも、大岩の左腕に一点集中攻撃を加えていく。ラリアートに飛び付いて両腕と首を同時に極める複合関節技に捕獲。そこから変型クラーキーキャットに移行したが、これをロープに逃れられると、ショートレンジラリアートからＴＭクラッチで反撃を許す。

さらにロールスルージャーマンでマットに叩きつけられたザックだったが、左腕のショートレンジラリアートはザックドライバーに切り返す。打撃の応酬からショートレンジのＴＨＥ ＧＲＩＰ（変型ラリアート）を浴びても、３カウントだけは許さない。

なおも続いた高度な切り返し合戦から強烈な右のラリアートで再び窮地に陥ったものの、大岩がＴＨＥ ＧＲＩＰに来たところで、カウンターのセイバードライバーを一閃。一気に３カウントを奪い、鮮やかな逆転勝利を収めてみせた。

試合後のリング上でマイクを握ると「ザックは２回ＮＪＣ優勝しましたが、タイトルチャレンジ２回負けました。今年は全然違うよ。３度目の正直。今年のＮＪＣ優勝はザック・セイバーJr.。俺は世界最高のテクニシャンだけじゃない。俺が世界最高のプロレスラーだ」と日本語と英語を交えながらアピール。

バックステージではＴＭＤＫの大岩と藤田晃生を「プロレス界全体を見渡して、あの２人ほど将来性のあるヤツらがいるユニットを挙げられるか？ いや将来性じゃないな。アイツらはすでにスターだ」と絶賛しつつ「いずれ俺の時代も終わる。その時はロイ（大岩）が新日本のヘビー級戦線を黄金時代に導くことになる」と予言した。

準々決勝では海野翔太との対戦が決定。ザックは「この団体を率いていくのは若い世代だ。でも、まだその時じゃない。俺はまだ終わってないからな。カップは俺のもの。王座は俺のもの。新日本も俺のものだ」と自信をのぞかせていた。