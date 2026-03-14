3月14日までに、アイドルグループ『NEWS』のメンバー・小山慶一郎が自身のInstagramを更新。元メンバーとのツーショットを公開し、その姿にファンが騒然となっている。

小山は、《内と20年ぶり・・・共演。誘ったら来てくれた》と綴り、デビュー当時に同グループのメンバーだった内博貴との再会を報告。フジテレビONEやTVerで配信されているアウトドア番組『NEWS小山のおしゃキャン！どう？』で共演したことを明かした。

「内さんは、2003年11月にNEWSのメンバーとしてシングル『NEWSニッポン』でグループデビューしました。2004年からは、関ジャニ∞としてもデビューし、2つのグループを兼任して活動。しかしそのわずか1年後の2005年、未成年飲酒や補導による不祥事が取り沙汰され活動を休止。後に、2006年12月頃には、グループを事実上脱退していました」（芸能ジャーナリスト）

そんな不祥事から20年。デビューをともにした2人の共演にファンは歓喜。コメント欄には奇跡とも言えるツーショットに驚きの声が止まらない。

《20年振りとか、エモすぎる》

《そんなことが起きるなんて》

《こんな日をずっと待ってました》

当時を思い出す2人の笑顔にファンも興奮しているようだった。

「今回小山さんは2枚の写真を掲載。黒髪でジャケットを羽織り手にイチゴを持つ内さんと、自撮りでカメラを向ける小山さんが肩を寄せ合う今回の共演時のツーショットがアップされました。もう一枚の写真には、ともにNEWSとして活躍していた時代、白いファー素材のジャケットを着用し、背を向けて寄り添う当時の2人が写っていたのです。月日の経過が映し出された2枚の写真は、ファンにとっても感慨深いでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

これまで、現役で活躍する旧ジャニーズタレントと、事務所を辞めたタレントとの接点はタブーとされてきた。しかしここ最近は、そのつながりが徐々に公に公表されるようになってきたと前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「最近では、解散したKAT-TUNのラストライブに元メンバーの赤西仁さんが見にきていたことなどのエピソードも記憶に新しいですね。2023年、旧ジャニーズ事務所がSTARTO ENTERTAINMENTへと変化し、それまでのタレントの在り方がガラッと変わったのも要因の一つ。時代とともにタブー視されてきた考え方が確実に変化していると言っていいでしょう」

時の経過が奇跡を生んだようだ。