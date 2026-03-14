世界反ドーピング機関（ＷＡＤＡ）が、ジョージア反ドーピング機関（ＧＡＤＡ）に検査で不正があったと公表した。

ロシアメディア「スポーツ」は「ＷＡＤＡとワールドラグビーが共同調査を実施し、ジョージア代表ラグビーチームの選手６名とサポートスタッフ１名がドーピング規則に違反していたことを確認した。彼らはドーピング検査用の検体を改ざんしていたことが判明した」と報じた。

ＷＡＤＡは「ジョージアのラグビー界で起きていることは、言語道断で衝撃的な出来事だ」と声明。さらに「これはまだ終わりではなく、ジョージアのスポーツ界に対するより徹底的な調査が現在進行中である」とラグビーだけでなく、ジョージアの各競技を調査していると明らかにした。

同メディアは「ＷＡＤＡはジョージア政府に対し、調査結果を伝達し、同政府が反ドーピング機関に対して措置を講じられるようにした」と報道。ＷＡＤＡのビルトルト・バンカ会長が「ＷＡＤＡはＧＡＤＡの反ドーピングプログラムへの信頼を失っており、関係当局は今こそ抜本的な改革を行わなければならない」と警鐘を鳴らした。。

同メディアは「追跡調査の一環として、ＷＡＤＡが他の競技のジョージア人選手から採取された検体を押収した。これらの検体に関連する選手のバイオロジカルパスポートは現在、専門家による審査を受けている」と指摘。他競技にも検査が実施されている最新状況を伝えた。

他競技については具体的な競技名は明らかにされていないが、ジョージアのドーピング騒動はどこまで広がりを見せるのか注目が集まる。