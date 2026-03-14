Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

冬の朝、布団から出るのがつらい。暖房をつけても部屋が暖まるまでが寒い。そんな “冬あるある” に悩んでいる人、多いのではないでしょうか？

そこでチェックしておいてほしいのが、着たまま動ける寝袋「モモンガ」。これさえあれば、寒さのストレスが軽く感じられそうです。

「モモンガ」は、ツラい冬の暮らしをカバーしてくれる、優しい包容力を持ったアイテムなのです。

暖かさは寝袋クオリティ

Photo: 田中宏和

寒い環境でも、体温を活かして暖かさを保ちやすい寝袋。

“だったら、そのまま生活しちゃえばいいのでは？” という、シンプルだけど画期的なアイデアから生まれた一着が、「モモンガ」です。

でも、寝袋を着たままなんて着ぶくれして動けないんじゃないかと思われるでしょう。

Photo: 田中宏和

もちろん、その問題点はメーカー側も把握していました。今回の第5弾では、従来モデルより約17％も軽量化を実現。長時間着ていても疲れにくく、動きやすくなっています。

以前、過去作もレビューしましたが、軽量化の恩恵は明らか。上質なダウンのコートを着ているような感覚で過ごせるようになっています。

裾を折り返してスナップボタンで留めれば、ベンチコートスタイルに変形も可能。寝袋の暖かさと動きやすさをうまくバランスさせることができます。

Photo: 田中宏和

カバーに入れてクッションとして使えるギミックも引き続き採用されています。

今作は、ショルダーベルトを付けて持ち運べるという進化も。公園での外遊びやキャンプに、気軽に持ち出せます。

5層構造が生み出す、妥協なき暖かさ

Photo: 田中宏和

「モモンガ」といえば、やはりその暖かさが特長。寝袋としても実用に堪える5層構造が、体温で温められた空気を内側に閉じ込め、暖房に頼りすぎず過ごしやすくなっています。

中綿には、スポーツ・アウトドア分野でも定評のあるインビスタ社の「サーモライト」を採用。さらにアルミ蒸着の保温裏地が体熱を反射します。

Photo: 田中宏和

オプションで入手可能な「ルームソックスシューズ」にも、同じ裏地を採用。床の冷たさを感じにく寒さのストレスが軽く感じられるい足裏の起毛生地も、ご覧のボリュームです。

Photo: 田中宏和

まさに、“着る寝袋” の面目躍如。少しも体温を逃したくないという強い意思を感じられる仕様になっています。

毎日の暮らしから、もしもの備えまで

Photo: 田中宏和

モモンガが活躍するシーンは、家の中だけではありません。車中泊、屋外イベント、キャンプ、そして停電時など、暖を取りにくい状況での選択肢のひとつにもになります。

暖房使用を抑えられれば、結果としてエネルギー消費を減らせる可能性があるので、積極的に活用したいところですね。

冬の生活スタイルを変えてくれるに違いない「モモンガ」は、現在machi-yaにて、おトクなプロジェクトが公開中となっています。

このチャンスを逃さないように、以下のリンク先からお早めのチェックをお忘れなく！

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Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたりFabreより製品の貸し出しを受けております。