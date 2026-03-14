花粉は「着て」対策！【ハニーズ】40・50代が羽織りたい「機能性カーデ」

爽やかな春も、花粉症の人にとってはつらい季節。顔まわりの対策はしていても、服までしっかり花粉対策をしている人は意外と少ないのでは？【ハニーズ】では、軽くはたくだけで花粉が落ちやすくなる「花粉リリース加工」（公式サイトより）付きの機能性カーデが販売中。40・50代の大人コーデになじみそうな上品なデザインも魅力で、デイリーに活躍してくれそうです。着て花粉対策ができそうな優秀アイテムを、早速チェックしてみて。

さっと羽織れて機能性も頼れる春カーデ

【ハニーズ】「花粉対策トッパーカーディガン」\2,680（税込）

お家やオフィスに花粉をなるべく持ち込みたくないときに、「花粉リリース加工」付きのアイテムがあると安心感がアップしそう。さらにこちらのカーデは「UVカット」と「ウォッシャブル」の機能も備え、デイリーユースにぴったりの一枚です。ボタンレスタイプのシンプルなデザインなので、手軽に羽織ることができコーデに取り入れやすそうなのも嬉しいところ。腰まわりをカバーできそうな絶妙な丈感も注目ポイントです。素材は「さらっとした肌触り」（公式サイトより）のレーヨン混で、花粉対策から冷房対策まで幅広く活躍しそう。