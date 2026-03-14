保護猫と暮らし始めて5年目のリアルな家の様子を紹介した動画が話題です。動画には「愛猫たちの消えることのない記録ですね」「かわいいから許しちゃうんだよね」等のコメントが寄せられ14万9千回以上再生されているようです。

【動画：保護猫と暮らし始めて５年→『新築でピカピカだった家』が……変化した『家の様子』】

猫ちゃんと暮らして変化したこと

YouTubeアカウント「いなちゃーず【3匹の保護猫と夫婦の日常】」に投稿されたのは、猫ちゃんと暮らし始めて変化した家の様子です。家を建てて1年後に1匹目の猫ちゃんを飼い始め、猫ちゃんと暮らし始めて5年目という飼い主さん宅。

最初は新築だったお家は猫ちゃん達と暮らし始めてかなりの変化を遂げたとのことです。これから猫を飼い始める方にもリアルな実態を知ってほしいとのことで、飼い主さんは動画をあげたそうでした。

リビングの様子は？

まずはお家のリビングですが、フローリングのいたるところに猫ちゃん達の爪痕が。ダイニングテーブルにも猫ちゃんの爪痕があり、まるで猫ちゃんのサインがしてあるような様子です。

また、カーテンや棚にはかじった跡も。畳はダメージがいきやすいようで、特に畳で爪とぎする子がいるとダメージが顕著なようです。1階のリビングを中心にご紹介されていましたが、猫ちゃん達がいたずらしたりはしゃいだ後がいたるところに見られるようでした。

猫ちゃんとの大切な思い出

お次は２階の猫部屋のご紹介です。猫部屋では、特に窓辺のレバーが猫ちゃんにかじられすぎてまるで「ウニ」のようなボロボロの状態なんだとか。こちらは可愛い子猫時代の猫ちゃん達のいたずらによるもののようです。

猫ちゃんとの暮らしは常に破壊＆掃除との戦いと語る飼い主さん、しかしそれ以上に毎日楽しく幸せをたくさんもらえるそう。家についた傷も猫ちゃんとの大切な思い出と語られていました。

ご紹介した投稿は14万9千回以上再生され「愛猫たちの消えることのない記録ですね」「かわいいから許しちゃうんだよね」「ニャンと共に家も成長していくんですよね」等のコメントが寄せられ、家の傷も猫ちゃんとの思い出と語る飼い主さんに共感する声が多く集まっていたようでした。

YouTubeアカウント「いなちゃーず【3匹の保護猫と夫婦の日常】」では、稲ちゃん・茶実ちゃん・杏珠ちゃんの保護猫3匹の姿が投稿されています。可愛い猫ちゃん達の姿や猫グッズの紹介なども話題です。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「いなちゃーず【3匹の保護猫と夫婦の日常】」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。