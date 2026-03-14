何コレ美味しそッッ！！【コストコ】オンラインでも買える◎「スナック菓子」

広い店内を歩きながら話題の商品や掘り出し物を探すのが楽しい【コストコ】ですが、忙しくて外出の時間が取れなかったり、大容量商品を持ち帰るのが面倒だったりする時もあるはず。そんな時、頼りにしたいのがコストコの公式オンラインストア。自宅でじっくり商品を選べ、重たい商品も玄関先まで届けてもらえるところが大きな魅力です。今回は、そんな、オンラインストアでも買える、まとめ買いしたくなる「スナック菓子」をご紹介します。

あのハンバーガー店監修のスナックがコストコで！

【モスバーガー】のサイドメニューが、スナック菓子になって登場！？ 「モスバーガー オニポテ スナック 300g」は、その名の通り、モスバーガーの「オニポテ（フレンチフライポテト＆オニオンフライ）」をスナック菓子にした商品です。コストコ公式オンラインストアによると、「モスバーガー監修」とのことで、本格的な味に期待大。300gで\1,880（税込）と、少々高めの価格ながらも、在庫切れ中（2026/3/10時点）。気になる人は、「ほしいものリスト」に追加しておくと良いかも。

病みつき注意の塩バター味スナック

「あまじょっぱいパウダー本当粉雪のようにたっぷり」「チーズのようなミルキーでコクのあるパウダー」と、@monmon.121さんが紹介するのは、「UHA おさつどきっ スティック 塩バター90g × 5袋」。真空フライしバター味をつけたスティック状のサツマイモに、塩バターパウダーをたっぷりまぶした病みつき必至系のおやつです。定価\1,698（税込）の5袋入りなので、少しずつ食べるのにも良さそうです。

スナック菓子は賞味期限が長めなので、保存しやすいのも嬉しいポイント。めったにお目にかかれない大容量品を試したり、まとめ買いするのにもおすすめです。ぜひこの機会に、コストコの倉庫店や公式オンラインストアで買えるスナック菓子に注目してみてください。

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※こちらの記事では@potipoti212様、@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N