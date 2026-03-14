鏡をじーっと見つめる猫さん。自分自身のことを見ていると思いきや…。猫さんのあまりにも衝撃的すぎる光景は、二度見必至です！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で表示回数は36.5万回を突破！コメント欄には「めちゃくちゃ面白くて夜中に大笑い」「真剣な眼差しに笑いましたw」といった声が寄せられました。

【写真：猫が『鏡を見つめている』かと思ったら…ドキッとする『まさかの瞬間』】

ずーっと見てるにゃ

Xアカウント「まつもとたける」に投稿されたのは、猫の「たける」くんの衝撃的な姿。真ん丸でクリクリのお目目が可愛らしく、癒やし要素満載の男の子ですが、この日は少し違ったようで…。

ある日、洗濯機の上に座りながら鏡を見つめていたというたけるくん。ただ、たけるくんが見つめていたのは、自分の身だしなみではなかったそう。なんとたけるくんは、鏡越しに飼い主さんを凝視していたといいます！

そんなたけるくんを見て飼い主さんは、「うちの子たぶんストーカー上級者」と思ったのだとか。ジーっとこちらを見つめる姿は、たしかにプロの「目つき」に見えます。振り向いた瞬間に猫さんのこんな姿を見たら、間違いなく腰を抜かしてしまうことでしょう…。

たけるくんの衝撃的な姿に反響続々

他にもさまざまな表情を見せてくれるというたけるくん。飼い主さんの帰宅が遅いと睨んできたり、抱っこされて幸せそうな顔をしたり。多彩な表情を見せてくれるたけるくんから、今後も目が離せません！

まるでストーカーみたいなたけるくんの姿にXユーザーからは、「飼ってた猫もストーカー上級者でした」「ネコはすべてを見ている」「ウチの子も同じ方法で私を観察してたことある」「なんで猫って鏡越しに見てくるんだろwww」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「まつもとたける」では、ついつい笑ってしまう微笑ましいたけるくんの姿を、たくさん見ることができ、とってもホッコリしますよ。

たけるくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「まつもとたける」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。