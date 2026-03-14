ラジオDJ・スポーツ実況者のサッシャ（49）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。難関国家資格の気象予報士試験に合格したことを発表した。



【写真】なかなか見られない気象予報士の合格証明書 意外とシンプル

サッシャは「合格しました!!勉強始めて4年 6回目の試験で気象予報士試験に合格することができました!!」と報告。「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありました それでもコメントでたくさん励ましてくださったおかげで諦めることなく合格までたどり着くことができました!」と感謝の思いをつづった。投稿には合格証明書のアップと、証明書を手にガッツポーズする自身の写真も添えた。



気象予報士試験の合格率は例年4～6％程度にとどまっており、国家資格の中でも非常に難易度が高い難関資格として知られている。今年1月に行われた最新試験の合格率は5.3％だった。



サッシャはドイツに生まれ、10歳から日本に移住。独協大学を卒業後、ラジオDJやスポーツ実況を行っている。特にモータースポーツや自転車のロードレースに造詣が深く、F1やツール・ド・フランスの日本語実況で活躍している。



（よろず～ニュース編集部）