レースアンバサダー（RA、レースクイーンから改称）の祭典「レースアンバサダーアワード2024」を受賞した佐々木美乃里(29)が9日、自身のインスタグラムを更新し、初主演映画「さよならは5月の風のように」の東京での上映が決定したことを報告した。



【写真】脚もきれい！フォームもきれい！ショーパンのランナー姿を披露

「初主演映画 東京上映決定!!」と題してスラリとした美脚が映えるランナー姿の画像とコメントを掲載。4月5日に東京・町田市文化交流センターホールで上映されることを伝えた。「この映画がたくさんの方に届きますように ぜひ、ご来場お待ちしております♡」と思いもつづった。



同作は、怪我で挫折した実業団チームの長距離ランナーが、学生時代は長距離のエースだった葬儀会社勤務の50歳の男性と出会ったことをきっかけに、再び走り始める再生の物語。佐々木は主人公の女性ランナー・千尋を演じている。



愛知・西三河が舞台で、佐々木は岐阜県出身。2024年から東海地区では上映されていたが、ようやく東京でも上映されることとなった。



（よろず～ニュース編集部）