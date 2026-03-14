◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム（14日、東京ドーム）

東京ドームで迎えた、背番号「7」のラストゲーム。昨季限りで現役を引退した長野久義“選手”が8回、ファンの前に姿を現しヒットを放ちました。

この日の引退試合のために、支配下選手登録された長野選手。待ってましたと言わんばかりの大声援と拍手、そして専用の応援歌で迎えられると、巨人ベンチさらに日本ハムベンチ総立ちの中で最後のバッターボックスへ立ちます。

日本ハムの柳川大晟投手と対戦し、初球、2球目を見逃したカウント1-1の3球目、148キロのストレートをファウルに。さらに4球目、5球目と粘ると、1-2と追い込まれた6球目。外角高めのストレートを捉えた打球は、二遊間を抜けるセンター前ヒット。会場は歓喜に包まれました。

さらに、5番岸田行倫選手がヒットで続くと、この間、一塁走者の長野選手は三塁へ激走しました。

その後3アウトとなりベンチへ戻ると坂本勇人選手とハイタッチで健闘をたたえ、9回の守備にも登場しライトの守備位置につくと、長野コールで迎えられました。