【TGC】3回連続出演・ME:I、笑顔あふれるパフォーマンス ハッピーオーラあふれるステージに
ガールズグループ・ME:Iが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【写真】カワイイ！ハッピーオーラあふれるステージを披露したME:I
ME:Iのステージは、デビュー曲「Click」で開幕。一糸乱れぬパフォーマンスで、会場の熱量を一気に引き上げた。
MIUは「ME:Iが、TGCのステージに出演するのは、3回連続ということでうれしいです」と笑顔に。この日、モデルとしてランウェイを歩いたSUZUも「楽しかったです！」と振り返った。
最新曲「Best Match」では、指先まで洗練されたパフォーマンスで会場を魅了。ラストの「MUSE」では、ME:Iならではのエネルギッシュなステージとなり、ハッピーオーラをふりました。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】カワイイ！ハッピーオーラあふれるステージを披露したME:I
ME:Iのステージは、デビュー曲「Click」で開幕。一糸乱れぬパフォーマンスで、会場の熱量を一気に引き上げた。
MIUは「ME:Iが、TGCのステージに出演するのは、3回連続ということでうれしいです」と笑顔に。この日、モデルとしてランウェイを歩いたSUZUも「楽しかったです！」と振り返った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。