品川から越後湯沢でも東京駅起算

JR山手線の新宿駅では、駅名標の右上端に「山」「区」と表記されています。「山」はなんとなく山手線のことだと推測できますが、JR中央線のホームにある駅名標にも、同様の表記が見られます。

【「神」「浜」って書いてある】これが「特定都区市内」です（画像）

「山」は山手線を指すことに違いありませんが、正確には「山手線内」であることを意味します。そのため、山手線の駅でなくても、同線の内側に位置する御茶ノ水駅（中央線快速）や、千駄ケ谷駅（中央・総武線各駅停車）なども含まれます。

わざわざ山手線内であることを示しているのは、きっぷの制度と関係しています。

山手線内では、山手線内の駅と、東京駅から営業キロが101〜200kmの駅との区間について、運賃を東京駅から（または東京駅まで）の営業キロ・運賃計算キロで計算する特例があります。

例えば、山手線の品川駅から、JR上越線の越後湯沢駅まで在来線で移動する場合、両駅間は206kmあるため、本来はその距離に応じた運賃が必要です。しかし、この特例により、越後湯沢駅まで199.2kmの東京駅を出発駅とみなした運賃が算定されます。

この場合、発券されたきっぷには「山手線内」と表記され、品川駅でなくても、駅名標に「山」とある山手線内のどの駅からでも利用できます。ただし、山手線内の駅では途中下車はできません。

一方の「区」は、「東京山手線内」をさらに広げた、東京23区内のすべてのJR駅を指します。これは東京だけでなく、札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市など、全国11都市に設定されている制度です。

駅名標では、横浜市なら「浜」、大阪市なら「阪」、仙台市なら「仙」といった形で表記されます。

「横浜市内」の中心駅が2つに!?

JRのきっぷには、「特定都区市内」と呼ばれる制度があります。これは特定の大都市圏内の駅を一つの駅として扱うもので、片道の営業キロが201km以上となる場合、そのエリア内のどの駅からでも発着でき、都市の中心駅を基準に運賃計算が行われます。



（画像：写真AC）



例えば、小岩駅（中央・総武線各駅停車）から在来線で山陽本線の新倉敷駅へ向かう場合、小岩駅は「東京都区内」のエリアに含まれます。また、中心駅である東京駅から新倉敷駅までは201km以上あるため、運賃は東京〜新倉敷間の営業キロ758.1kmで計算されます。

この場合、発券されたきっぷには「東京都区内」と表記されます。そのため、小岩駅でなくても、駅名標に「区」とある東京都区内の駅であればどこからでも利用できます。ただし、「山手線内」の場合と同様に、東京都区内の駅では途中下車はできません。

また、JR福知山線の道場駅は兵庫県神戸市に所在していますが、運賃計算上の「神戸市内」には含まれていません。

一方で、川崎駅と、JR南武線・JR鶴見線の一部駅については、川崎市内にあるにもかかわらず「横浜市内」として扱われます。これは、南武線の矢向駅が横浜市に位置していることや、横浜駅から矢向駅へ向かう際、途中で川崎駅を経由する必要があるためといわれています。

なお、横浜市内の中心駅は横浜駅ですが、2026年3月14日のダイヤ改正で、東海道新幹線の東京駅〜熱海駅間において新幹線と在来線の別線化が行われました。これに伴い、新横浜駅を発着する東海道新幹線を利用する場合に限り、中心駅は従来の横浜駅ではなく、新横浜駅として運賃計算が行われます。

東海道新幹線以外の経路を利用する場合は、これまでどおり横浜駅を中心駅として運賃計算が行われます。

また、「東京都区内」や「東京山手線内」の発着となるきっぷでも、品川以遠（新横浜方面）を東海道新幹線で利用する場合は、品川駅〜東京駅間を新幹線経由として運賃計算します。それ以外の場合は、従来どおり在来線経由として計算されます。