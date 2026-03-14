【TGC】IS:SUE・YUUKI、長い“御御足”生かした圧巻ランウェイ お茶目なポーズも
ガールズグループ・IS:SUEのYUUKIが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】圧巻スタイルでストリートコーデを着こなすYUUKI
YUUKIは、仲里依紗がブランドディレクターを務める「RE.」のステージに登場。YUUKIは、長い“御御足”でラフなかわいい衣装を着こなし、圧倒的な美スタイルとオーラを放ってランウェイ。ステージトップでは、指をかんだお茶目なポーズで会場を沸かせた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】圧巻スタイルでストリートコーデを着こなすYUUKI
YUUKIは、仲里依紗がブランドディレクターを務める「RE.」のステージに登場。YUUKIは、長い“御御足”でラフなかわいい衣装を着こなし、圧倒的な美スタイルとオーラを放ってランウェイ。ステージトップでは、指をかんだお茶目なポーズで会場を沸かせた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。