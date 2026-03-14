「自分は何にもやっていない」。10年前、代表合宿で自分より活躍している選手たちの徹底した自己管理を目の当たりにし、衝撃を受けた若き日の鈴木誠也選手。そこから始まった彼の食事改革に、10年にわたり寄り添い続けてきたのが管理栄養士の大前恵さんです。彼女の一字一句をメモし、寮に戻っても確認の連絡を絶やさなかった鈴木選手の貪欲な向上心。異国の地での過酷な環境、不振に揺れる夜…。世界最高峰の舞台で戦う肉体と心を支え続ける、「食の伴走記」の舞台裏に迫ります。

【写真】「球場とはまた違った真剣な面持ち」鈴木誠也選手とのMTG ほか（全5枚）

「僕も勉強したい」21歳の鈴木誠也がメモを走らせた、食事改革の原点

── 米大リーグのシカゴ・カブスで活躍する鈴木誠也選手を10年にわたり、栄養面から支え続けてきた大前恵さん。広島時代から続くその深い信頼関係は、どのように始まったのでしょうか。

大前さん：初めて出会ったのは、2016年の日本代表合宿でした。約20日間の合宿中、自分よりも活躍している選手がスーツケースいっぱいにサプリメントやトレーニング教本を詰め込んで持ち込んでいるのを見て、強い衝撃を受けたそうです。「これだけ活躍している人がここまで頑張っているのに、自分は何にもやっていない」と。

そのときに鈴木選手から「僕も食について勉強したい」と相談を受けました。当時の彼は「ご飯＝タンパク質が多く摂れる」という感じの知識でしたが、とにかく向上心が凄まじかった。私が伝えたことをすべてメモに取り、寮に戻ってからも「これで合っていますか？」と、連絡がくる。野球のために「今できることはすべてやる」という前向きな姿勢が、10年の伴走の原点になりました。

── 具体的なアドバイスは、どのようなものから始めたのですか？

大前さん：寮生活だったので、課題は食事が出ない休日でした。彼が「こんなのを買いました」と報告してくる食材に「もう少し肉のおかずを足しましょう」「乳製品とフルーツも加えて」と、できることを少しずつ増やしていきました。当時の目的は筋力アップでしたが、何よりも大切にしたのは、ムリなく習慣化すること。

取り組みを続けるなかで、彼が「筋肉系のケガがほとんどなくなった」と、実感し始めたのが大きな転機でした。「食べるもので体が変わる」という確信を得てからは、食への向き合い方に迷いがなくなったようでした。

シカゴには和食店がない。異国の地で体重を落とさないための「知恵」

── メジャー移籍後は、食環境も劇的に変わったかと思います。大前さんも現地へ足を運ばれたそうですが、何が一番の課題でしたか。

大前さん：一年の半分を占める「遠征先」での食事です。スタジアムのクラブハウスで提供される料理は、香辛料が強すぎたり、日本人の口に合う選択肢が極端に少なかったりするケースもあります。大都市ではない中地区などは、和食店を探すことすら困難でした。

講演活動も行う大前さん

── 文化の違いは、コンディション維持に直結しますよね。どうやって乗り切ったのでしょうか。

大前さん：現地球場のケータリングが口に合わなかったり、食べるタイミングが狂ったりして、一時期、彼の体重が減ってしまったことがありました。焼き鳥を頼んでも、まったく違う味付けで出てくることもあって。でも、あの過酷な舞台で「体重を落とさないこと」は、パフォーマンスを守るための絶対条件です。

昨シーズン、遠征先で日本の「炊き込みご飯の素」を試したところ上手く行き、以来必ず持参し、ご飯だけは自分で炊いて、しっかり食べる。調理の時間がなくても日本の味は美味しく、非常に優秀です。 同時に、現地スタッフの方も配達可能なメニューをひとつずつ探るなど、環境も整ってきました。何より、自然にアメリカのメニューも食べることができるようになっていました。

1日3800キロカロリーを賢く摂る「メジャー流」戦略

── 現在は、食事をどのように管理されているのですか。

大前さん：奥様や現地の調理担当の方に、食材や調理法の具体的な内容を共有しています。1日3800キロカロリー前後を確実に摂取できるよう、ルールを徹底してもらっています。

── 3800キロカロリーは厚生労働者が示す「日本人の食事摂取基準（2025年）」における一般男性の基準（約2300キロカロリー）を大きく超える、驚異的な数字です。

大前さん：あの体格で戦い続けるには必要です。ただ、彼は一度にたくさん食べるタイプではないので、間食をうまく挟みながら「賢く摂る」方法で、体重を維持する努力をしています。

── 結果が出ず、心が折れそうな時期のサポートはどうされているのでしょう。

大前さん：調子がいいときは2週に1度の連絡程度ですが、苦しそうなときは連絡を取るようにします。鈴木選手は調子を落とすと食欲も落ちてしまうことが多い。調理担当の方から「食欲がないようです」と連絡があれば、すぐにヒアリングをして、「今、何なら食べられそうか」を確認し、調理担当の方と相談することもあります。

時には雑談のなかでエージェント選びの相談に乗ったことも。食事のときにたくさん話すことで考えを整理するなど、少しでも何か役に立てたらと思います。

── 最後に、私たちが日常の食事を見直す際のアドバイスをいただけますか。

大前さん：まずは「やせたい」「健康になりたい」といったことが何につながるのか目的を明確にすること。「やせたい」だけだと数字に追われてしまいますが、やせてこれまでできなかったファッションにトライしたらライフスタイルが変わる、といった感じです。そして一度に変えようとせず、「朝食だけは変えてみる」といった、今の食生活にムリなくなじむ部分から手をつけるのがコツです。大げさなことではなく、毎日の積み重ねが、自分を支える土台になっていくのだと思います。

…

異国の地で、文字通り命を削るようにして戦い続ける鈴木誠也選手。 そのかたわらには、孤独な遠征の夜も、不振に揺れる心も、一膳の「炊き込みご飯」や連絡をとって支え続けた大前恵さんの姿がありました。

私たちが日々口にするもの、そして誰かと交わす言葉。 それは、いつしか自分という人間を形作り、逆境に立つ時の「土台」になっていく。

「自分を大切にする」とは、特別な何かをすることではなく、今日食べるものや、隣にいる人との時間を、ほんの少しだけ丁寧に選ぶことなのかもしれません。

取材・文：西尾英子 写真：大前恵