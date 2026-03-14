コトブキヤ、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」のメモリアルフィギュアが発売決定。「春日未来」、「最上静香」、「伊吹 翼」が立体化第1弾「最上静香」が鋭意進行中
【アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」メモリアルフィギュア】 3月14日 発表
コトブキヤは、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」メモリアルフィギュアの商品化を発表した。
本商品はアニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」より「春日未来」、「最上静香」、「伊吹 翼」をフィギュア化。描き下ろしイラストを元に立体化を予定し、第1弾の「最上静香」は鋭意進行中とのこと。
どのようなフィギュアになるのか、今後の発表に期待したい。
【商品化決定】- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) March 14, 2026
アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」より、「春日未来」「最上静香」「伊吹 翼」が描き下ろしイラストをもとにフィギュア化決定！
第一弾最上静香、鋭意進行中！🦋
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