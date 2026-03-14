【アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」メモリアルフィギュア】 3月14日 発表

コトブキヤは、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」メモリアルフィギュアの商品化を発表した。

本商品はアニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」より「春日未来」、「最上静香」、「伊吹 翼」をフィギュア化。描き下ろしイラストを元に立体化を予定し、第1弾の「最上静香」は鋭意進行中とのこと。

どのようなフィギュアになるのか、今後の発表に期待したい。

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